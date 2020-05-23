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Новак Джокович о матчах при пустых трибунах: Нам, видимо, придется свыкнуться с новой реальностью

Теннис
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Комментарий первой ракетки планеты

Новак Джокович о матчах при пустых трибунах: Нам, видимо, придется свыкнуться с новой реальностью
UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович выразил свое видение по вопросу проведения матчей теннисных турниров при пустых трибунах. Его слова цитирует Globo ESports:

"Похоже, что такой будет реальность тенниса. Нам, наверное, нужно это принять, что когда мы вернемся, то будут определенные ограничения. Зато мы сможем играть и соревноваться. Идеальный это вариант? Думаю, что нет.

Лично я не играю в теннис только ради себя. Это связь со зрителем, когда ты приносишь радость тому, кто смотрит. Это взаимодействие между публикой и игроком на корте волшебно. Именно оно и делает все вокруг таким прекрасным" - сказал он.

Напомним, что ранее Марта Костюк ответила на серию блиц-вопросов.

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В статье: Новак Джокович
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