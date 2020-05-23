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Новак Джокович о матчах при пустых трибунах: Нам, видимо, придется свыкнуться с новой реальностью
Комментарий первой ракетки планеты
Первая ракетка мира, серб Новак Джокович выразил свое видение по вопросу проведения матчей теннисных турниров при пустых трибунах. Его слова цитирует Globo ESports:
"Похоже, что такой будет реальность тенниса. Нам, наверное, нужно это принять, что когда мы вернемся, то будут определенные ограничения. Зато мы сможем играть и соревноваться. Идеальный это вариант? Думаю, что нет.
Лично я не играю в теннис только ради себя. Это связь со зрителем, когда ты приносишь радость тому, кто смотрит. Это взаимодействие между публикой и игроком на корте волшебно. Именно оно и делает все вокруг таким прекрасным" - сказал он.
Напомним, что ранее Марта Костюк ответила на серию блиц-вопросов.
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