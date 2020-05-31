Марта Костюк: Все девушки согласились играть по два матча в день, мы никуда не спешим

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №141) рассказала, почему согласилась участвовать на турнире в Ирпене и прокомментировала нагрузки, с которым столкнулась на соревнованиях.

"Однажды у меня был примерно такой опыт (долгого ожидания матчей из-за дождя) в апреле прошлого года в Швейцарии. Мы тренировались в зале на ковре, а надо было играть на грунте. Мы начали только в четверг и в один день надо было играть 3 матча. Было очень тяжело. Здесь же мы в принципе никуда не спешим. Накануне в группе мы с девочками обсудили, что хотим играть по 2 матча в день и все согласились".

Также Марта рассказала о своем подарке ко Дню рождения Леси Цуренко - праздничном торте.

"Я его готовила сама, но не пекла, потому что это вафельный торт со сгущенным молоком. Я считаю, что это самый вкусный торт. Обычно так с орехами я его не готовлю, но мне пришла идея сделать его в форме теннисного мяча. Старшая сестра помогала мне готовить", - сказала она.

Напомним, что ранее Элина Свитолина поделилась с поклонниками солнечным фото.