Надаль 15 лет назад впервые выиграл Ролан Гаррос

Рафаэль Надаль свой первый титул на Открытом чемпионате Франции взял с первой попытки – в 2005 году теннисист из Мальорки в полуфинале справился с первой ракеткой мира Роджером Федерером, а в финале оформил волевую победу над Мариано Пуэртой (6:7, 6:3, 6:1, 7:5).

В Париже Надаль впервые проиграет только в 2009 году. Всего на Ролан Гаррос испанец взял рекордные в истории 12 титулов и выиграл невероятные 98% матчей (93-2).

Ранее UA-Футбол вспоминал пять примечательных моментов Рафаэля Надаля на Ролан Гаррос.