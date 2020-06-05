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Надаль 15 лет назад впервые выиграл Ролан Гаррос
Тогда он еще не знал, что станет легендой Парижа.
Рафаэль Надаль свой первый титул на Открытом чемпионате Франции взял с первой попытки – в 2005 году теннисист из Мальорки в полуфинале справился с первой ракеткой мира Роджером Федерером, а в финале оформил волевую победу над Мариано Пуэртой (6:7, 6:3, 6:1, 7:5).
В Париже Надаль впервые проиграет только в 2009 году. Всего на Ролан Гаррос испанец взял рекордные в истории 12 титулов и выиграл невероятные 98% матчей (93-2).
Ранее UA-Футбол вспоминал пять примечательных моментов Рафаэля Надаля на Ролан Гаррос.
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