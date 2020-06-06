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Турнир WTA в Люксембурге, который должен был состояться осенью, отменен из-за высокого риска заражения

Теннис
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Минус еще одни соревнования на корте

Турнир WTA в Люксембурге, который должен был состояться осенью, отменен из-за высокого риска заражения
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Пресс-служба теннисного турнира WTA в Люксембурге сообщила, что соревнования BGL GNP Paribas отменены. Причиной этого стал большой риск заражения коронавирусной инфекцией.

Отметим, что турнир должен был пройти с 19 по 25 октября, но было принято решение провести его уже в следующем году. Общий призовой фонд соревнований составляет 250 тысяч долларов.

Напомним, что ранее Элина Свитолина рассказала о знакомстве с семьей Гаэля Монфиса.

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В статье: WTA
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