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Турнир WTA в Люксембурге, который должен был состояться осенью, отменен из-за высокого риска заражения
Минус еще одни соревнования на корте
Пресс-служба теннисного турнира WTA в Люксембурге сообщила, что соревнования BGL GNP Paribas отменены. Причиной этого стал большой риск заражения коронавирусной инфекцией.
Отметим, что турнир должен был пройти с 19 по 25 октября, но было принято решение провести его уже в следующем году. Общий призовой фонд соревнований составляет 250 тысяч долларов.
Напомним, что ранее Элина Свитолина рассказала о знакомстве с семьей Гаэля Монфиса.
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