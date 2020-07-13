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Решение по Открытому чемпионату США примут в конце июля

Теннис
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Решение по Открытому чемпионату США примут в конце июля
UA-Футбол
Новина українською

Мужская теннисная ассоциация (АТР) провела видеоконференцию и представила своим участникам план восстановления сезона (по американским турнирам).

Об этом сообщает авторитетное спортивное издание Marca. Игроков поставили в известность, что решение по поводу проведения Открытого чемпионата США будет принято в конце текущего месяца.

Глава Совета игроков АТР Новак Джокович отметил, что в случае отмены соревнований всем игрокам должны быть компенсированы средства, которые были или будут затрачены на поездку в США.

Напомним, что ранее Элина Свитолина узнала соперницу по полуфиналу турнира в Берлине.

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В статье: us open ATP
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