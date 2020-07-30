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Кирьос пропустит Мастерс в Нью-Йорке

Теннис
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Австралиец не спешит возвращаться на корт.

Кирьос пропустит Мастерс в Нью-Йорке
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Ник Кирьос не выступит на турнире АТР-1000 в Нью-Йорке. Место 40-й ракетки мира в основной сетке Мастерса занял британец Кайл Эдмунд.

Western & Southern Open должен стартовать 22 августа. Заявочный лист Мастерса возглавляют лидеры рейтинга АТР – Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Доминик Тим.

Кирьос не проводил официальных матчей с 26 февраля, когда не доиграл матч первого раунда в Акапулько. На Australian Open Ник в четвертом раунде проиграл Рафаэлю Надалю.

Ранее UA-Футбол сообщал, что на US Open не приедет первая ракетка мира.

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В статье: Ник Кирьос
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