Кирьос пропустит Мастерс в Нью-Йорке

Ник Кирьос не выступит на турнире АТР-1000 в Нью-Йорке. Место 40-й ракетки мира в основной сетке Мастерса занял британец Кайл Эдмунд.

Western & Southern Open должен стартовать 22 августа. Заявочный лист Мастерса возглавляют лидеры рейтинга АТР – Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Доминик Тим.

Кирьос не проводил официальных матчей с 26 февраля, когда не доиграл матч первого раунда в Акапулько. На Australian Open Ник в четвертом раунде проиграл Рафаэлю Надалю.