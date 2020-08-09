WTA. Палермо. Контавейт и Ферро встретятся в финальном матче

В финале турнира в итальянском Палермо нас ждет эстонско-французское противостояние.

Так, в полуфинальном поединке Аннет Контавейт (EST; WTA №22) победила представительницу Хорватии Петру Мартич (WTA №15). Счет матча 2-0 (6-2; 6-4) в пользу эстонки.

Во втором матче за право выступить в финале боролись Фионна Ферро (FRA; WTA №53) и Камила Джорджи (ITA; WTA №89). Счет матча 2-1 (2-6; 6-2; 7-5) в пользу французской спортсменки.

Финальный матч турнира состоится сегодня. Начало запланировано на 20:30 по Киеву.