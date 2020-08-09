  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. WTA. Палермо. Контавейт и Ферро встретятся в финальном матче
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

WTA. Палермо. Контавейт и Ферро встретятся в финальном матче

Теннис
(1 голосов)

Определились финалистки соревнований

WTA. Палермо. Контавейт и Ферро встретятся в финальном матче
UA-Футбол
Новина українською

В финале турнира в итальянском Палермо нас ждет эстонско-французское противостояние.

Так, в полуфинальном поединке Аннет Контавейт (EST; WTA №22) победила представительницу Хорватии Петру Мартич (WTA №15). Счет матча 2-0 (6-2; 6-4) в пользу эстонки.

Во втором матче за право выступить в финале боролись Фионна Ферро (FRA; WTA №53) и Камила Джорджи (ITA; WTA №89). Счет матча 2-1 (2-6; 6-2; 7-5) в пользу французской спортсменки.

Финальный матч турнира состоится сегодня. Начало запланировано на 20:30 по Киеву.

Напомним, что Даяна Ястремская покинула соревнования в Палермо на стадии 1/4 финала.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Анетт Контавейт Фиона Ферро
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...