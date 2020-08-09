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Костюк пробилась в финал квалификации турнира в Праге
Украинка победила местную спортсменку
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №141) в полуфинале квалификации турнира в Праге (Чехия) победила местную спортсменку Терезию Мартинцеву (WTA №133).
Счет матча 2-1 (6-1; 2-6; 6-2) в пользу нашей соотечественницы. В активе Марты 7 брейков, в то время как у ее оппонентки лишь 5 выигранных партий на подаче соперницы.
За право сыграть в основной сетке соревнований Костюк поборется с победительницей пары Малечкова - Сандерс.
Напомним, что ранее Леся Цуренко
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