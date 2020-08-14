Зверев подтвердил участие в US Open

Агентство Team8, представляющее интересы Александра Зверева, официально сообщило, что 15 августа седьмая ракетка мира вылетит в США, где через две недели стартует US Open.

Также Зверев должен сыграть и на перенесенном в Нью-Йорк Мастерсе в Цинциннати. Турнир АТР-1000 начнется 22 августа.

В прошлом году на US Open Зверев впервые дошел до четвертого раунда, проиграв в четырех сетах аргентинцу Диего Шварцману.

В начале сезона Александр Зверев на Australian Open обновил личный рекорд, дойдя до 1/2 финала.