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US Open третий год подряд пройдет без украинцев

Теннис
(1 голосов)

Печальная тенденция.

US Open третий год подряд пройдет без украинцев
Новина українською

В основную сетку Открытого чемпионата США в третий раз подряд не попал не один теннисист из Украины. Из-за ситуации с COVID-19 в этом году на американском Шлеме не было квалификации, поэтому у Сергея Стаховского и Ильи Марченко не было возможности побороться за место в основном турнире.

В последний раз на US Open украинец выступил в 2017 году – тогда Александр Долгополов дошел до четвертого круга, проиграв будущему чемпиону турнира Рафаэлю Надалю.

Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 31 августа по 13 сентября. Из-за пандемии коронавируса второй в сезоне турнир Большого шлема состоится при пустых трибунах.

Ранее UA-Футбол сообщал, что у женщин Украину на US Open представят семь теннисисток.

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В статье: Сергей Стаховский US Open-2020
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