Ольга Савчук об игре Костюк: Выступила на позитиве, показала очень достойную игру

Менеджер сборной Украины по теннису Ольга Савчук прокомментировала выступление Марты Костюк на Открытом чемпионате США. Ее слова цитирует Sport.ua:

"Смотрела только один матч Марты - против Осаки. Мне кажется, что она изначально не ожидала, что пройдет в заявку. Попала в последний момент, не особо готовилась к харду, приехала из грунта.

Думаю, что Марта не очень сильно заморочилась в плане подготовки и играла свободно. Выступила на позитиве, показала очень достойную игру.

В матче против Осаки у нее был большой шанс при счете 2:1 в финальной партии. Чуть не дожала, третий сет мог сложиться по-другому. Марта меня очень порадовала своим уровнем игры, я вообще - фанатка ее тенниса" - сказала она.