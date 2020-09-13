  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ольга Савчук об игре Костюк: Выступила на позитиве, показала очень достойную игру
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ольга Савчук об игре Костюк: Выступила на позитиве, показала очень достойную игру

Теннис
(1 голосов)

Комментарий специалиста

Ольга Савчук об игре Костюк: Выступила на позитиве, показала очень достойную игру
UA-Футбол
Новина українською

Менеджер сборной Украины по теннису Ольга Савчук прокомментировала выступление Марты Костюк на Открытом чемпионате США. Ее слова цитирует Sport.ua:

"Смотрела только один матч Марты - против Осаки. Мне кажется, что она изначально не ожидала, что пройдет в заявку. Попала в последний момент, не особо готовилась к харду, приехала из грунта.

Думаю, что Марта не очень сильно заморочилась в плане подготовки и играла свободно. Выступила на позитиве, показала очень достойную игру.

В матче против Осаки у нее был большой шанс при счете 2:1 в финальной партии. Чуть не дожала, третий сет мог сложиться по-другому. Марта меня очень порадовала своим уровнем игры, я вообще - фанатка ее тенниса" - сказала она.

Напомним, что ранее полуфиналиста US Open оштрафовали на 3 тысячи долларов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марта Костюк Ольга Савчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...