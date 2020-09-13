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Наоми Осака о Ролан Гаррос: Посмотрю, как сложится ситуация

Теннис
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Комментарий теннисистки

Наоми Осака о Ролан Гаррос: Посмотрю, как сложится ситуация
UA-Футбол
Новина українською

Японская теннисистка, девятая ракетка мира Наоми Осака после победы на Открытом чемпионате США прокомментировала свое возможное участие на Ролан Гаррос. Ее слова цитирует usopen.org:

"Я планировала играть, когда приехала в Нью-Йорк, но, наверное, посмотрю, как сложится ситуация."

Также она прокомментировала свою травму бедра:

"Не знаю, еще не было возможности полноценно отдохнуть. Думаю, я посмотрю, какие будут ощущения, когда я отдохну" - сказала она.

Напомним, что ранее полуфиналиста US Open оштрафовали на 3 тысячи долларов.

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В статье: Наоми Осака
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