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Наоми Осака о Ролан Гаррос: Посмотрю, как сложится ситуация
Комментарий теннисистки
Японская теннисистка, девятая ракетка мира Наоми Осака после
"Я планировала играть, когда приехала в Нью-Йорк, но, наверное, посмотрю, как сложится ситуация."
Также она прокомментировала свою травму бедра:
"Не знаю, еще не было возможности полноценно отдохнуть. Думаю, я посмотрю, какие будут ощущения, когда я отдохну" - сказала она.
Напомним, что ранее полуфиналиста US Open