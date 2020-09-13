Наоми Осака о Ролан Гаррос: Посмотрю, как сложится ситуация

Японская теннисистка, девятая ракетка мира Наоми Осака после победы на Открытом чемпионате США прокомментировала свое возможное участие на Ролан Гаррос. Ее слова цитирует usopen.org:

"Я планировала играть, когда приехала в Нью-Йорк, но, наверное, посмотрю, как сложится ситуация."

Также она прокомментировала свою травму бедра:

"Не знаю, еще не было возможности полноценно отдохнуть. Думаю, я посмотрю, какие будут ощущения, когда я отдохну" - сказала она.