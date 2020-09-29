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Костюк и Козлова во вторник стартуют в основе Ролан Гаррос

Теннис
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Желаем побед

Костюк и Козлова во вторник стартуют в основе Ролан Гаррос
Новина українською

Марта Костюк в матче с японкой Нао Хибино дебютирует в основной сетке Открытого чемпионата Франции. Украинка сыграет на корте №13 первым запуском в 12:00 по киевскому времени.

Поединок Екатерины Козловой и Паулы Бадосы пройдет третьим запуском на корте №4. Теннисистки начнут игру не ранее 15:00 по Киеву.

На единственном закрытом корте Ролан Гаррос во вторник запланированы матчи при участии Новака Джоковича, Каролины Плишковой и Дениса Шаповалова.

С полным расписанием дня на Ролан Гаррос можно ознакомиться на официальном сайте турнира.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Элина Свитолина в первом раунде Открытого чемпионата Франции обыграла россиянку.

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В статье: Марта Костюк Катерина Козлова Ролан Гаррос
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