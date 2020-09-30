Надаль разгромил американца на пути к третьему раунду Ролан Гаррос

Рафаэль Надаль, 12-кратный победитель французского Шлема, во втором раунде ожидаемо легко обыграл 236-ю ракетку мира из США Маккензи Макдональда (6:1, 6:0, 6:3). Теннисисты провели на корте 1 час и 42 минуты.

Надаль на пути к 95-й победе на Ролан Гаррос не оставил молодому оппоненту никаких шансов – испанец не допустил на своей подаче ни одного брейк-поинта, а сам сделал 7 брейков и совершил 31 виннерс при 15 невынужденных ошибках.

Следующим соперником Рафаэля Надаля в Париже станет победитель матча между Кеи Нисикори и Стефано Травалья.