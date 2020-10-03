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Впервые за 20 лет в 1/8 финала Roland Garros сыграют теннисистки не из ТОП 100

Теннис
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Последний раз такое было в 2000 году

Впервые за 20 лет в 1/8 финала Roland Garros сыграют теннисистки не из ТОП 100
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Нынешний розыгрыш Открытого чемпионата Франции стал особенным еще задолго до его завершения. Так, впервые за последние два десятка лет на стадии 1/8 финала будут представлены спортсменки, которые не входят в ТОП 100 мирового рейтинга.

Этими счастливицами стали чешка Барбора Крейчикова (WTA №117) и представительница Аргентины Надя Подорошка (WTA №131). Правда, дальше пройти сможет только одна.

Уже завтра, 4 октября они встретятся в очной игре и поборются за право сыграть в 1/4 финала соревнований.

Напомним, что ранее будущая соперница Свитолиной прокомментировала матч против украинки.

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В статье: Барбора Крейчикова
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