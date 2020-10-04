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Сегодня Элина Свитолина сыграет матч 1/8 финала Открытого чемпионата Франции
Держим кулаки за нашу соотечественницу
Сегодня, 4 октября украинская теннисистка, 5-я ракетка мира Элина Свитолина проведет матч 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.
За право выхода в четвертьфинал она поборется с местной спортсменкой Каролин Гарсия (WTA №45).
Поединок начнется не ранее 15:30 по Киеву.
Отметим, что французская теннисистка является очень неудобной соперницей для Элины. Так, в четырех матчах, которые спортсменки провели между собой наша соотечественница победила лишь однажды, трижды - уступила.
Напомним, что в 1/16 финала Свитолина
Отметим, что ранее Гарсия