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Сегодня Элина Свитолина сыграет матч 1/8 финала Открытого чемпионата Франции

Теннис
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Держим кулаки за нашу соотечественницу

Сегодня Элина Свитолина сыграет матч 1/8 финала Открытого чемпионата Франции
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 4 октября украинская теннисистка, 5-я ракетка мира Элина Свитолина проведет матч 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.

За право выхода в четвертьфинал она поборется с местной спортсменкой Каролин Гарсия (WTA №45).

Поединок начнется не ранее 15:30 по Киеву.

Отметим, что французская теннисистка является очень неудобной соперницей для Элины. Так, в четырех матчах, которые спортсменки провели между собой наша соотечественница победила лишь однажды, трижды - уступила.

Напомним, что в 1/16 финала Свитолина победила россиянку Александрову.

Отметим, что ранее Гарсия прокомментировала предстоящий поединок против украинки.

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В статье: Элина Свитолина Каролин Гарсия
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