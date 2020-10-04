Очередная сенсация 1/8 Roland Garros: Бертенс проиграла теннисистке из второй сотни

Вслед за сенсационным поражением Симоны Халеп (WTA №2) еще одно непредсказуемое поражение потерпела восьмая ракетка мира, голландка Кики Бертенс.

В своей битве за четвертьфинал она уступила 159-й ракетке планеты, представительницы Италии Мартине Тревизан.

Счет матча 2-0 (6-4; 6-4) в пользу победительницы поединка, в активе которой 1 подача на вылет, 21 виннер, 53% выигранных на первой подаче очков, 27 невынужденных ошибок и 2 двойные ошибки. У ее соперницы 2 эйса, 13 виннеров, 48% выигранных на первой подаче очков, 32 невынужденные ошибки и 5 двойных ошибок.

В следующем раунде соревнований Тревизан сыграет против полячки Иги Святек (WTA №53).