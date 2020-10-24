Элина Свитолина там, где всегда ждут и веет детством. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) приехала домой - в родную Одессу. Соответствующее фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Там, где всегда ждут и веет детством"

Напомним, что ранее Илья Марченко заявился на турнир в Гамбурге (Германия).