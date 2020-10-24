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Элина Свитолина там, где всегда ждут и веет детством. Фото

Теннис
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Украинка приехала домой

Элина Свитолина там, где всегда ждут и веет детством. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) приехала домой - в родную Одессу. Соответствующее фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Там, где всегда ждут и веет детством"

Элина Свитолина там, где всегда ждут и веет детством. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Илья Марченко заявился на турнир в Гамбурге (Германия).

Отметим, Дарья Билодид выиграла бронзу на турнире Большого Шлема в Будапеште.

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В статье: Элина Свитолина
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