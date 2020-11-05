Медведев и Шварцман вышли в 1/4 финала Мастерса в Париже

Третий сеяный в столице Франции Даниил Медведев в 1/8 финала оформил волевую победу над Алексом Де Минауром (5:7, 6:2, 6:2). После поражения в первом сете Медведев сделал четыре брейка, а на своей подаче больше не допустил ни одного брейк-поинта.

Диего Шварцман на пути к четвертьфиналу всего за 61 минуту разбил испанца Алехандро Давидовича Фокина (6:1, 6:1). Девятая ракетка мира сделал пять брейков и отыграл четыре брейк-поинта.

Шварцман в случае победы над Медведевым станет последним участником Итогового турнира АТР. Если же Диего проиграет, то его место в Лондоне в случае триумфа в Париже могут занять Пабло Карреньо-Буста или Стэн Вавринка.