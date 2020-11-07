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Стэн Вавринка: Это была хорошая неделя - для меня, моего тенниса, моего уровня игры
Комментарий теннисиста
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка (АТР №20) прокомментировал поражение от Александра Зверева (АТР №7) в 1/4 финала Мастерса в Париже. Его слова цитирует Tennis_Majors:
"Это была хорошая неделя - для меня, моего тенниса, моего уровня игры. В Париже я сыграл на высоком уровне, и это то, что мне было нужно. Зверев уже давно закрепился в лидерах. Для меня он лучший в своем поколении, самый топовый по всем параметрам.
Я никогда не выигрывал у Саши. Поэтому, наверное, он еще больше уверен в себе, чем обычно, но для меня это особенно ничего не меняет. Не могу найти решение, даже когда близок" - сказал он.
Напомним, что ранее Надаль
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