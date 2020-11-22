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Рафаэль Надаль: Медведев - большой молодец, отлично сыграл, желаю ему всего наилучшего

Теннис
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Комментарий испанца

Рафаэль Надаль: Медведев - большой молодец, отлично сыграл, желаю ему всего наилучшего
UA-Футбол
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Испанский теннисист, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал поражение в полуфинале Итогового турнира 2020. Его слова цитирует АТР:

"Подсел ли я до конца матча физически? Нет. В начале игры соперник был лучше меня. Я с трудом удерживал подачу, но затем сыграл качественно, сделал брейк и довел сет до победы.

Во втором сете случилась та же история, но к концу партии я уже играл получше Медведева. А при счете 5:4 он провел хороший гейм, а я - нет. Мой гейм был плохим. Вот и все. Но у меня была отличная возможность, которую я, к сожалению, потерял.

Даниил Медведев - большой молодец, отлично сыграл. Желаю ему всего наилучшего" - сказал он.

Напомним, что ранее Новак Джокович прокомментировал поражение в полуфинале соревнований.

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В статье: Рафаэль Надаль Даниил Медведев
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