Рафаэль Надаль: Медведев - большой молодец, отлично сыграл, желаю ему всего наилучшего

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал поражение в полуфинале Итогового турнира 2020. Его слова цитирует АТР:

"Подсел ли я до конца матча физически? Нет. В начале игры соперник был лучше меня. Я с трудом удерживал подачу, но затем сыграл качественно, сделал брейк и довел сет до победы.

Во втором сете случилась та же история, но к концу партии я уже играл получше Медведева. А при счете 5:4 он провел хороший гейм, а я - нет. Мой гейм был плохим. Вот и все. Но у меня была отличная возможность, которую я, к сожалению, потерял.

Даниил Медведев - большой молодец, отлично сыграл. Желаю ему всего наилучшего" - сказал он.