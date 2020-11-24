  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Костюк и Цуренко в декабре сыграют в Дубае
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Костюк и Цуренко в декабре сыграют в Дубае

Теннис
(1 голосов)

Ждем побед

Костюк и Цуренко в декабре сыграют в Дубае
Новина українською

Марта Костюк и Леся Цуренко попали в заявочный лист квалификации турнира ITF World Tennis Tour с призовым фондом $100,000+Н в Дубае (7-13 декабря).

У Костюк высокие шансы на старт с основной сетки, поскольку Марта занимает первое место в квалификационном списке и поднимется в основу, если одна теннисистка откажется от выступления в ОАЭ.

Третьей украинкой в Дубае может стать Ангелина Калинина, которая попадет в квалификацию в случае отказа от турнира шести игроков.

В Дубае планируют выступить четыре теннисистки из топ-50, включая 34-ю ракетку мира Ван Цян.

Ранее UA-Футбол вспоминал 6 лучших побед украинских теннисисток в сезон коронавируса.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Леся Цуренко Марта Костюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...