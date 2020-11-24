Костюк и Цуренко в декабре сыграют в Дубае

Марта Костюк и Леся Цуренко попали в заявочный лист квалификации турнира ITF World Tennis Tour с призовым фондом $100,000+Н в Дубае (7-13 декабря).

У Костюк высокие шансы на старт с основной сетки, поскольку Марта занимает первое место в квалификационном списке и поднимется в основу, если одна теннисистка откажется от выступления в ОАЭ.

Третьей украинкой в Дубае может стать Ангелина Калинина, которая попадет в квалификацию в случае отказа от турнира шести игроков.

В Дубае планируют выступить четыре теннисистки из топ-50, включая 34-ю ракетку мира Ван Цян.