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Названа главная сенсация года в АТР-туре

Теннис
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Автором крупнейшего «апсета» сезона стал француз

Названа главная сенсация года в АТР-туре
Новина українською

Ассоциация теннисистов-профессионалов представила рейтинг самых сенсационных побед 2020 года на турнирах Большого шлема.

На первом месте оказался Юго Гастон, который в третьем раунде Ролан Гаррос в статусе 239-й ракетки мира в пяти сетах (2:6, 6:3, 6:3, 4:6, 6:0) обыграл трехкратного победителя турниров Большого шлема Стэна Вавринку.

Гастон после победы над Вавринкой был близок к еще одной сенсации, заставив чемпиона US Open Доминика Тима задержаться на корте на пять сетов.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Тим стал автором лучшего камбэка года в АТР-туре.

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В статье: Ролан Гаррос Стэн Вавринка Юго Гастон
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