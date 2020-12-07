Названа главная сенсация года в АТР-туре

Ассоциация теннисистов-профессионалов представила рейтинг самых сенсационных побед 2020 года на турнирах Большого шлема.

На первом месте оказался Юго Гастон, который в третьем раунде Ролан Гаррос в статусе 239-й ракетки мира в пяти сетах (2:6, 6:3, 6:3, 4:6, 6:0) обыграл трехкратного победителя турниров Большого шлема Стэна Вавринку.

Гастон после победы над Вавринкой был близок к еще одной сенсации, заставив чемпиона US Open Доминика Тима задержаться на корте на пять сетов.