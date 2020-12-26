Анжелик Кербер: Я думала над завершением карьеры во время паузы в сезоне

Легендарная немецкая теннисистка, экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер призналась, что во время карантинной паузы в сезоне задумалась о завершении карьеры.

"Конечно, я тоже думала об этом во время паузы в сезоне-за пандемии. Я научилась ценить жизнь вне тура. Но пока я доверяю своему сердцу и ощущениям. Я получаю удовольствие от тенниса и чувствую себя хорошо физически. Я с нетерпением жду матчей в Австралии.

Однажды этот момент наступит. Но я не знаю, когда именно. Присутствие болельщиков на турнирах - это то, что мне нравится в моей работе, а ограничения отнимают это у меня. На меня это тоже влияет. Будет ли следующий год последним в моей карьере? Я пока не хочу называть конкретные даты. В какой-то момент я это почувствую и сама приму решение. Каждый, кто со мной знаком, знает, что если я принимаю какое-то решение, то оно было тщательно обдумано" - сказала она.