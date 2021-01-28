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Завацкая пробилась в четвертьфинал 60-тысячника во Франции
Матч получился непростым
Катарина Завацкая во втором раунде турнира ITF в Андрезьё-Бутеон (Франция) с призовым фондом $60,000 в трех сетах обыграла теннисистку из Андорры Викторию Хименес-Касинцеву (6:1, 3:6, 6:2).
Завацкая на пути к победе сделала семь брейков и проиграла четыре гейма на своей подаче.
За выход в полуфинал 60-тысячника Завацкая сыграет с 235-й ракеткой мира Хармони Тан. Матч состоится в пятницу, 29 января.
Ранее UA-Футбол
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