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Надаль пропустит второй матч Испании на ATP Cup
Вторая ракетка мира подошел к старту сезона с травмой
Рафаэль Надаль из-за проблем со спиной со стороны наблюдал за тем, как Испания в первом матче группового этапа командного турнира АТР Cup в Мельбурне обыгрывает команду Австралии.
Теперь же стало известно, что 20-кратный чемпион турниров Большого шлема не поможет своей команде и в завтрашнем поединке против Греции.
Надаль в последний раз выходил на корт в конце января, когда в рамках показательного турнира в Аделаиде обыграл Доминика Тима.
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