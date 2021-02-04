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Надаль пропустит второй матч Испании на ATP Cup

Теннис
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Вторая ракетка мира подошел к старту сезона с травмой

Надаль пропустит второй матч Испании на ATP Cup
Новина українською

Рафаэль Надаль из-за проблем со спиной со стороны наблюдал за тем, как Испания в первом матче группового этапа командного турнира АТР Cup в Мельбурне обыгрывает команду Австралии.

Теперь же стало известно, что 20-кратный чемпион турниров Большого шлема не поможет своей команде и в завтрашнем поединке против Греции.

Надаль в последний раз выходил на корт в конце января, когда в рамках показательного турнира в Аделаиде обыграл Доминика Тима.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Россия и Италия досрочно вышли в полуфинал ATP Cup.

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В статье: Рафаэль Надаль ATP Cup
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