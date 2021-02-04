Надаль пропустит второй матч Испании на ATP Cup

Рафаэль Надаль из-за проблем со спиной со стороны наблюдал за тем, как Испания в первом матче группового этапа командного турнира АТР Cup в Мельбурне обыгрывает команду Австралии.

Теперь же стало известно, что 20-кратный чемпион турниров Большого шлема не поможет своей команде и в завтрашнем поединке против Греции.

Надаль в последний раз выходил на корт в конце января, когда в рамках показательного турнира в Аделаиде обыграл Доминика Тима.