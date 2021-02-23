Свитолина не входит в топ-10 неофициального рейтинга WTA

Как известно, Женская теннисная ассоциация после наступления пандемии коронавируса приняла решение заморозить рейтинг WTA.

Если бы в WTA действовала привычная схема начисления очков, то первой ракеткой мира была бы Наоми Осака, а Эшли Барти, возглавляющая мировую классификацию, стояла бы лишь на 18-м месте.

Элина Свитолина в неофициальной версии рейтинга занимает 11-е место. В актуальной версии украинка замыкает топ-5.

Если бы WTA не заморозила рейтинг, то Марта Костюк сейчас бы занимала 35-е место. На самом деле 18-летняя украинка располагается на 99-й строке.