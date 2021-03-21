Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АТР. Зверев победил Циципаса в финале турнира в Акапулько
Определился победитель соревнований
Немецкий теннисист, седьмая ракетка мира Александр Зверев победил в финале турнира в Акапулько (Мексика). В решающем матче за титул он одолел представителя Греции Стефаноса Циципаса (АТР №5).
Счет встречи 2-0 (6-4; 7-6) в пользу победителя противостояния и турнира в целом. В его активе 4 подачи на вылет, 7 подряд выигранных очков, 3 из 12 использованных брейков и 8 двойных ошибок. У его соперника 3 эйса, 8 подряд выигранных очков, 2 с 8 использованных брейков и 4 двойные ошибки.
Для 23-летнего Александра Зверева это 14 титул АТР в карьере. В 2019 Зверев был в Акапулько в финале в одиночном разряде (проиграл Нику Кириосу) и выиграл турнир в паре.
Обзор матча:
Напомним, что ранее Илья Марченко
Популярное сейчас
- Колос - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 21 марта 2021
- ВИДЕО, как голкипер Севильи своим голом лишил Вальядолид победы
- Поражение Десны, четвертое место Ворсклы, наказание Тайсона. Главные новости за 20 марта
- Вице-президент Федерации тенниса Германии: Федерер, Надаль и Джокович довольны, на остальных плевать
- Тибо Куртуа снова оказался в центре слухов об ухаживании за инстаграм-моделями. ФОТО
- Жена Фрэнка Лэмпарда родила легенде первого сына. ФОТО