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АТР. Зверев победил Циципаса в финале турнира в Акапулько

Теннис
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Определился победитель соревнований

АТР. Зверев победил Циципаса в финале турнира в Акапулько

UA-Футбол
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Немецкий теннисист, седьмая ракетка мира Александр Зверев победил в финале турнира в Акапулько (Мексика). В решающем матче за титул он одолел представителя Греции Стефаноса Циципаса (АТР №5).

Счет встречи 2-0 (6-4; 7-6) в пользу победителя противостояния и турнира в целом. В его активе 4 подачи на вылет, 7 подряд выигранных очков, 3 из 12 использованных брейков и 8 двойных ошибок. У его соперника 3 эйса, 8 подряд выигранных очков, 2 с 8 использованных брейков и 4 двойные ошибки.

Для 23-летнего Александра Зверева это 14 титул АТР в карьере. В 2019 Зверев был в Акапулько в финале в одиночном разряде (проиграл Нику Кириосу) и выиграл турнир в паре.

Обзор матча:

Напомним, что ранее Илья Марченко проиграл в полуфинале турнира в Биелле.

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В статье: Александр Зверев Стефанос Циципас
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