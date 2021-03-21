АТР. Зверев победил Циципаса в финале турнира в Акапулько

Немецкий теннисист, седьмая ракетка мира Александр Зверев победил в финале турнира в Акапулько (Мексика). В решающем матче за титул он одолел представителя Греции Стефаноса Циципаса (АТР №5).

Счет встречи 2-0 (6-4; 7-6) в пользу победителя противостояния и турнира в целом. В его активе 4 подачи на вылет, 7 подряд выигранных очков, 3 из 12 использованных брейков и 8 двойных ошибок. У его соперника 3 эйса, 8 подряд выигранных очков, 2 с 8 использованных брейков и 4 двойные ошибки.

Для 23-летнего Александра Зверева это 14 титул АТР в карьере. В 2019 Зверев был в Акапулько в финале в одиночном разряде (проиграл Нику Кириосу) и выиграл турнир в паре.

Обзор матча: