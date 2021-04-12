  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Бондаренко проиграла в финале квалификации в Чарльстоне
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бондаренко проиграла в финале квалификации в Чарльстоне

Теннис
(1 голосов)

Украинка остановилась в шаге от основной сетки

Бондаренко проиграла в финале квалификации в Чарльстоне

Новина українською

Екатерина Бондаренко в финале квалификации грунтового турнира WTA 250 в Чарльстоне в трех сетах проиграла 313-й ракетке мира из США Алисии Спаркс (6:3, 3:6, 3:6). Матч продолжался 2 часа и 6 минут.

Бондаренко в решающем сете вела с брейком, а при счете 3:3 не реализовала тройной брейк-поинт, после чего в борьбе проиграла свою подачу и не помешала Спаркс подать на выход в основу MUSC Health Women's Open.

Выход в финал квалификации турнира WTA в Чарльстоне принес Екатерине Бондаренко 2305 долларов призовых и 12 рейтинговых очков.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Завацкая не доиграла матч третьего раунда в Беллинцоне.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Катерина Бондаренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...