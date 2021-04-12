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Бондаренко проиграла в финале квалификации в Чарльстоне
Украинка остановилась в шаге от основной сетки
Екатерина Бондаренко в финале квалификации грунтового турнира WTA 250 в Чарльстоне в трех сетах проиграла 313-й ракетке мира из США Алисии Спаркс (6:3, 3:6, 3:6). Матч продолжался 2 часа и 6 минут.
Бондаренко в решающем сете вела с брейком, а при счете 3:3 не реализовала тройной брейк-поинт, после чего в борьбе проиграла свою подачу и не помешала Спаркс подать на выход в основу MUSC Health Women's Open.
Выход в финал квалификации турнира WTA в Чарльстоне принес Екатерине Бондаренко 2305 долларов призовых и 12 рейтинговых очков.
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