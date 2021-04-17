Свитолина играет с первой ракеткой Японии в Кубке Билли Джин Кинг. Текстовая трансляция матча

UA-Футбол приглашает на второй день матчевой встречи плей-офф раунда Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Японией. Поединок проходит в Черноморске (Одесская область) на грунтовом корте Elite Tennis Club.

При счете 2:0 в пользу Украины ориентировочно в 11:00 по киевскому времени стартует матч между первыми номерами двух стран – Элиной Свитолиной и Юки Найто.

Следить за главными событиями матча между Элиной Свитолиной и Юки Найто вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Свитолина – Найто: текстовая трансляция

12:02. Свитолина – Найто 6:2, 2:3

С 0:30 спасла Элина свою подачу. Инициатива сейчас явно на стороне Найто.

11:59. Свитолина – Найто 6:2, 1:3

Солидный гейм от Найто на своей подаче. Японка сейчас ни в чем не уступает своей статусной сопернице.

11:53. Свитолина – Найто 6:2, 1:2

Не без проблем Свитолина забрала свою подачу. В этом сете у Элины всего 33% выигранных очков с первого мяча.

11:49. Свитолина – Найто 6:2, 0:2

А вот это уже неприятно…Найто впервые в матче защитила свою подачу и подтвердила ранний брейк.

11:43. Свитолина – Найто 6:2, 0:1

С брейка от японки начался второй сет…Тут и Свитолина помогла несколькими невынужденными ошибками.

11:40. Пожалуй, самый эффектный розыгрыш первого сета с тонким виннерсом от Свитолиной у сетки:

'Cause I know that it's delicate ????



Nice hands by @ElinaSvitolina at the net!#BJKCup pic.twitter.com/CmC2Cmctv8 — Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 17, 2021

11:37. Свитолина выиграла первый сет – 6:2!

Элина в стартовой партии реализовала 4 из 7 брейк-поинтов, отдала 2 гейма на своей подаче, а также организовала 8 виннерсов при 10 невынужденных ошибках.

11:32. Свитолина – Найто 5:2

Собралась Элина на свою подачу и ушла в отрыв.

А вот один из розыгрышей нашего матча:

Point construction ????



20-year-old Yuki Naito showing her range early against Elina Svitolina#BJKCup pic.twitter.com/CErE0uLxN1 — Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 17, 2021

11:29. Свитолина – Найто 4:2

Ничего не меняется в нашем матче…Японке нечем выигрывать очки на своей подаче – Свитолина легко делает третий брейк кряду. Пора бы защитить свою подачу.

11:25. Свитолина – Найто 3:2

Продолжается у нас обмен брейками. Японка на брейк-поинте смело пошла в атаку и забила мяч в пустой угол.

11:21. Свитолина – Найто 3:1

Завелась Свитолина после проигранного гейма на своей подаче и взяла еще один гейм на приеме! Агрессивно и с позиции силы сейчас действует первая ракетка Украины – в активе Элины уже 5 виннерсов.

11:16. Свитолина – Найто 2:1

Эх, обратный брейк от японки…Нужно отдать должное Найто – она выдержала перестрелку со Свитолиной с задней линии, а затем идеально укоротила.

11:12. Свитолина – Найто 2:0

Нет в арсенале у Найто мощной подаче – и Свитолина мгновенно этим пользуется. Ранний брейк от украинки!

11:08. Свитолина – Найто 1:0

Безупречный старт от Свитолиной. Элина сразу же начала давить на Найто с задней линии и не проиграла на своей подаче ни одного розыгрыша.

11:05. Матч начался!

Первой подает Свитолина – Найто на приеме.

11:03. Свитолина и Найто никогда не пересекались в официальных матчах. Это и не удивительно – все же теннисистки выступают на немного разных уровнях.

11:00. Теннисистки уже на корте. Матч начнется через несколько минут после разминки.

10:45. А пока давайте вспомним, что происходило в Черноморске в пятницу.

???????? Ukraine vs. Japan ????????



How @ElinaSvitolina helped lead Ukraine to a 2-0 lead on home soil ????#BJKCup pic.twitter.com/JS7plYhW7N — Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 17, 2021

10:35. Доброе утро! UA-Футбол возобновляет работу на матче Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Японией. Буквально через 20 минут Элина Свитолина выйдет на корт в Черноморске, чтобы в матче с Юки Найто закрыть все вопросы о выходе в следующий раунд командного турнира. Оставайтесь с нами!