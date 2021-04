Свитолина играет с первой ракеткой Японии в Кубке Билли Джин Кинг. Текстовая трансляция матча

UA-Футбол приглашает на второй день матчевой встречи плей-офф раунда Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Японией. Поединок проходит в Черноморске (Одесская область) на грунтовом корте Elite Tennis Club.

При счете 2:0 в пользу Украины ориентировочно в 11:00 по киевскому времени стартует матч между первыми номерами двух стран – Элиной Свитолиной и Юки Найто.

Следить за главными событиями матча между Элиной Свитолиной и Юки Найто вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

12:02. Свитолина – Найто 6:2, 2:3

С 0:30 спасла Элина свою подачу. Инициатива сейчас явно на стороне Найто.

11:59. Свитолина – Найто 6:2, 1:3

Солидный гейм от Найто на своей подаче. Японка сейчас ни в чем не уступает своей статусной сопернице.

11:53. Свитолина – Найто 6:2, 1:2

Не без проблем Свитолина забрала свою подачу. В этом сете у Элины всего 33% выигранных очков с первого мяча.

11:49. Свитолина – Найто 6:2, 0:2

А вот это уже неприятно…Найто впервые в матче защитила свою подачу и подтвердила ранний брейк.

11:43. Свитолина – Найто 6:2, 0:1

С брейка от японки начался второй сет…Тут и Свитолина помогла несколькими невынужденными ошибками.

11:40. Пожалуй, самый эффектный розыгрыш первого сета с тонким виннерсом от Свитолиной у сетки:

