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Все матчи турнира в Стамбуле перенесены на 20-е апреля из-за дождя
Среди них и матч украинки
Все матчи первого круга турнира в Стамбуле, которые должны были состояться в понедельник, перенесены на вторник, 20 апреля, пишет сайт WTA. Причиной стал дождь.
Также на завтра перенесён матч Марты Костюк (Украина), в котором она сыграет с Камиллой Рахимовой.
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