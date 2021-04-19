  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Все матчи турнира в Стамбуле перенесены на 20-е апреля из-за дождя
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Все матчи турнира в Стамбуле перенесены на 20-е апреля из-за дождя

Теннис
(1 голосов)

Среди них и матч украинки

Все матчи турнира в Стамбуле перенесены на 20-е апреля из-за дождя

Новина українською

Все матчи первого круга турнира в Стамбуле, которые должны были состояться в понедельник, перенесены на вторник, 20 апреля, пишет сайт WTA. Причиной стал дождь.

Читайте такжеМиколенко: В матче с Агробизнесом постараемся не совершать таких ошибок, как Шахтер

Также на завтра перенесён матч Марты Костюк (Украина), в котором она сыграет с Камиллой Рахимовой.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марта Костюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...