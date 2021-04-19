Все матчи турнира в Стамбуле перенесены на 20-е апреля из-за дождя

Все матчи первого круга турнира в Стамбуле, которые должны были состояться в понедельник, перенесены на вторник, 20 апреля, пишет сайт WTA. Причиной стал дождь.

Также на завтра перенесён матч Марты Костюк (Украина), в котором она сыграет с Камиллой Рахимовой.