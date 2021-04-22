Свитолина играет с экс-первой ракеткой мира на турнире в Штутгарте. Текстовая трансляция матча

Элина Свитолина сегодня начинает свой путь на представительном турнире WTA 500 в Штутгарте с призовым фондом $565,530.

Во втором круге пятая ракетка мира встречается с бывшим лидером мирового рейтинге и трехкратной чемпионкой турниров Большого шлема Анжелик Кербер.

Свитолина и Кербер на Porsche Tennis Grand Prix проведут 14-ю личную встречу. Украинка впереди со счетом 8:5.

Матч между Свитолиной и Кербер на центральном корте турнира начнется не ранее 19:30 по киевскому времени.

Следить за главными событиями матча между Элиной Свитолиной и Анжелик Кербер вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Свитолина – Кербер: текстовая трансляция

20:13. Свитолина – Кербер 4:4

Да что же это такое…Второй раз Свитолина не может защитить свою подачу после брейка. Кербер глубоко играла под заднюю линию и добилась своего.

20:08. Свитолина – Кербер 4:3

Второй брейк от украинки! Кербер играет нестабильно – то немка выполняет сумасшедший удар через коридор, то три раза подряд ошибается на простых мячах.

20:02. Свитолина – Кербер 3:3

Нельзя было сейчас Свитолиной терять свою подачу – и Элина справляется с давлением. Еще два виннерса в копилку четвертой сеяной.

19:58. Свитолина – Кербер 2:3

Неплохо сейчас Кербер погоняла Свитолину по задней линии. Острее и плотнее заиграла немка и защитила свою подачу.

19:53. Свитолина – Кербер 2:2

Не пошла у Свитолиной первая подача – и Кербер мгновенно наказывает украинку. Обратный брейк.

19:48. Свитолина – Кербер 2:1

И есть брейк от Свитолиной! Кербер на своей подаче вела 30:0, но совершила четыре кряду невынужденных ошибки.

19:45. Свитолина – Кербер 1:1

Отличный гейм от Свитолиной на своей подаче. Три из четырех мячей украинка забрала виннерсами!

19:43. Свитолина – Кербер 0:1

Был у Свитолиной шанс уже в первом гейме добраться до брейк-поинта, но Элина сорвала удар с бекхенда, а затем ошиблась по длине.

19:38. Матч начался!

19:33. Теннисистки начали разминку. Первой подавать будет Кербер, Свитолина решила начать матч на приеме.

19:26. Уже известно, что победительница нашего матча в четвертьфинале сыграет с действующей чемпионкой Штутгарта Петрой Квитовой. Совсем скоро теннисистки выйдут на разминку.

19:18. Свитолина трижды обыгрывала Кербер, когда немка пребывала в статусе первой ракетки мира. Сейчас она находится лишь на 26-м месте.

19:10. Симона Халеп буквально несколько минут назад разгромила Маркету Вондроушову (6:1, 6:3), а это значит, что матч Свитолиной и Кербер начнется уже через 20 минут!

19:05. Добрый вечер! UA-Футбол предлагает вместе с нами последить за матчем второго раунда на крупном грунтовом турнире в Штутгарте между Элиной Свитолиной и Анжелик Кербер.