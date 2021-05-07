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Свитолина покинет топ-5 рейтинга WTA

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Свитолина покинет топ-5 рейтинга WTA

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Элина Свитолина с понедельника вылетит из топ-5 рейтинга WTA и станет шестой ракеткой мира.

Накануне белоруска Арина Соболенко в полуфинале турнира WTA 1000 в Мадриде обыграла Анастасию Павлюченкову (6:2, 6:3) и переместилась в виртуальной версии мирового рейтинга на рекордное в карьере пятое место.

Свитолина покинет топ-5 рейтинга WTA - изображение 1

Свитолина в Мадриде сенсационно проиграла в первом круге, упустив несколько матч-болов в поединке с Жиль Тайхманн.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Стаховский проиграл во втором круге челленджера в Праге.

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В статье: Элина Свитолина рейтинг WTA Арина Соболенко
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