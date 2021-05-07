Свитолина покинет топ-5 рейтинга WTA

Элина Свитолина с понедельника вылетит из топ-5 рейтинга WTA и станет шестой ракеткой мира.

Накануне белоруска Арина Соболенко в полуфинале турнира WTA 1000 в Мадриде обыграла Анастасию Павлюченкову (6:2, 6:3) и переместилась в виртуальной версии мирового рейтинга на рекордное в карьере пятое место.

Свитолина в Мадриде сенсационно проиграла в первом круге, упустив несколько матч-болов в поединке с Жиль Тайхманн.