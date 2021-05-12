Тим совершил камбэк на старте турнира в Риме

Четвертая ракетка мира Доминик Тим во втором круге Мастерса в Риме за 2 часа и 35 минут обыграл Мартона Фучовича (3:6, 7:6, 6:0).

Тим проигрывал 3:6, 1:3, но смог перевернуть ход матча. В решающем сете двукратный финалист Ролан Гаррос сделал три брейка, отыграл три брейк-поинта и выиграл 100% очков с первой подачи.

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Доминик Тим выиграл матч на Internazionali d'Italia впервые с 2017 года, а его следующим соперником станет обидчик Гаэля Монфиса Лоренцо Сонего.