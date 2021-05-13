Костюк снялась с двух турниров WTA

Третья ракетка Украины Марта Костюк отказалась от участия в турнирах WTA 250 в Парме и Страсбурге. В Италии украинка должна была сыграть в основной сетке, а во Франции за ней было забронировано место в квалификации.

Таким образом, Костюк пропустит две недели перед стартом Ролан Гаррос. В Париже 18-летняя украинка выступит в основной сетке.

На грунте Костюк в текущем сезоне одержала 7 побед в 10 матчах, а ее лучшим результатом является выход в полуфинал турнира в Стамбуле.