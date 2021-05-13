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Костюк снялась с двух турниров WTA

Теннис
(1 голосов)

Причины не уточняются

Костюк снялась с двух турниров WTA

Новина українською

Третья ракетка Украины Марта Костюк отказалась от участия в турнирах WTA 250 в Парме и Страсбурге. В Италии украинка должна была сыграть в основной сетке, а во Франции за ней было забронировано место в квалификации.

Таким образом, Костюк пропустит две недели перед стартом Ролан Гаррос. В Париже 18-летняя украинка выступит в основной сетке.

На грунте Костюк в текущем сезоне одержала 7 побед в 10 матчах, а ее лучшим результатом является выход в полуфинал турнира в Стамбуле.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Марта Костюк неудачно выступила на турнире WTA 1000 в Риме.

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В статье: Марта Костюк
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