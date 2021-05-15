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Роджер Федерер вакцинировался от COVID-19

Теннис
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Швейцарец поступил мудро

Роджер Федерер вакцинировался от COVID-19

Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Швейцарский теннисист, четвертая ракетка мира Роджер Федерер вакцинировался от коронавируса (COVID-19). Для себя он выбрал вакцину от производителя Pfizer. Его слова цитирует журналист издания L'Equipe Квентин Монье:

"Рад, что нашел время для этого со всеми моими путешествиями. Я сделал это не ради себя, а ради других. Не хочу подвергать никого опасности.

Сейчас надо быть осторожнее. Мы стараемся" - сказал он.

Напомним, что ранее Даяна Ястремская сделала заявление относительно допинга.

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В статье: Роджер Федерер коронавирус
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