Роджер Федерер вакцинировался от COVID-19

Швейцарский теннисист, четвертая ракетка мира Роджер Федерер вакцинировался от коронавируса (COVID-19). Для себя он выбрал вакцину от производителя Pfizer. Его слова цитирует журналист издания L'Equipe Квентин Монье:

"Рад, что нашел время для этого со всеми моими путешествиями. Я сделал это не ради себя, а ради других. Не хочу подвергать никого опасности.

Сейчас надо быть осторожнее. Мы стараемся" - сказал он.