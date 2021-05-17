Надаль выиграл 57-й крупный титул в карьере и приблизился к Джоковичу

Накануне Рафаэль Надаль в финале Мастерса в Риме обыграл Новака Джоковича (7:5, 1:6, 6:3) и стал 36-кратным победителем турниров АТР-1000.

Для Надаля вчерашний титул стал 57-м крупным в карьере. Помимо 36 Мастерсов испанец 20 раз побеждал на турнирах Большого шлема, а также в 2008 году выиграл Олимпийские игры в Пекине.

По количеству крупных титулов Надаля опережает только Джокович, у которого 18 Шлемов, 36 Мастерсов и 5 побед на Итоговом турнире.

Топ-3 замыкает Роджер Федеререр. В активе швейцарца 54 титула – 20 Шлемов, 28 Мастерсов и 6 побед на Итоговом чемпионате.