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Джокович и Циципас сражаются в финале Ролан Гаррос. Текстовая трансляция матча

Теннис
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Кто станет новым королем Парижа?

Джокович и Циципас сражаются в финале Ролан Гаррос. Текстовая трансляция матча

фото - rolandgarros.com

Иван Мартынов Автор UA-Футбол
Новина українською

Новак Джокович и Стефанос Циципас на корте имени Филиппа Шатрие в 16:00 по киевскому времени встретятся в решающем матче Открытого чемпионата Франции.

Джокович в статусе первой ракетки мира будет бороться за свой второй титул в Париже и 19-й на турнирах серии Большого шлема. Циципас же на Ролан Гаррос впервые сыграет в финале мэйджора.

По личным встречам с Циципасом Джокович впереди со счетом 5:2, включая 3:0 на грунте.

Джокович vs Циципас: четыре причины смотреть финал Ролан Гаррос

Следить за главными событиями матча Джокович – Циципас на Ролан Гаррос вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе матча необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Джокович против Циципаса в финале Ролан Гаррос: текстовая трансляция матча

15:55. С 2015 года Новак Джокович выиграл 10 из 12 финалов на турнирах Большого шлема. Только Стэн Вавринка (US Open-2015) и Рафаэль Надаль (Ролан Гаррос-2020) выстояли против серба. Стефаносу Циципасу не позавидуешь…

15:50. Небольшое превью финала от пресс-службы турнира.

15:45. Добрый день! UA-Футбол приглашает вместе последить за главным событием Ролан Гаррос – финалом в мужском одиночном разряде между Новаком Джоковичем и Стефаносом Циципасом. Сегодня мы получим первого в истории Открытой эры тенниса обладателя двукратного карьерного Большого шлема или узнаем имя нового чемпиона мэйджора. Оставайтесь с нами – впереди большой матч!

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В статье: Новак Джокович Стефанос Циципас Ролан Гаррос
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