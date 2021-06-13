Джокович и Циципас сражаются в финале Ролан Гаррос. Текстовая трансляция матча

Новак Джокович и Стефанос Циципас на корте имени Филиппа Шатрие в 16:00 по киевскому времени встретятся в решающем матче Открытого чемпионата Франции.

Джокович в статусе первой ракетки мира будет бороться за свой второй титул в Париже и 19-й на турнирах серии Большого шлема. Циципас же на Ролан Гаррос впервые сыграет в финале мэйджора.

По личным встречам с Циципасом Джокович впереди со счетом 5:2, включая 3:0 на грунте.

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Джокович против Циципаса в финале Ролан Гаррос: текстовая трансляция матча

15:55. С 2015 года Новак Джокович выиграл 10 из 12 финалов на турнирах Большого шлема. Только Стэн Вавринка (US Open-2015) и Рафаэль Надаль (Ролан Гаррос-2020) выстояли против серба. Стефаносу Циципасу не позавидуешь…

15:50. Небольшое превью финала от пресс-службы турнира.

15:45. Добрый день! UA-Футбол приглашает вместе последить за главным событием Ролан Гаррос – финалом в мужском одиночном разряде между Новаком Джоковичем и Стефаносом Циципасом. Сегодня мы получим первого в истории Открытой эры тенниса обладателя двукратного карьерного Большого шлема или узнаем имя нового чемпиона мэйджора. Оставайтесь с нами – впереди большой матч!