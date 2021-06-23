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Уимблдон. Бондаренко вышла в полуфинал квалификации, Завацкая выбыла

Теннис
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Новые победы и новые потери

Уимблдон. Бондаренко вышла в полуфинал квалификации, Завацкая выбыла

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Екатерина Бондаренко на Уимблдоне стартовала победой над 235-й ракеткой мира Мэнди Минеллой (6:2, 2:6, 6:1). Теннисистка из Крового Рога на пути к полуфиналу квалификации организовала пять брейков, чем компенсировала три неудачных гейма на своей подаче.

За место в финале предварительного турнира Бондаренко поспорит с победительницей матча Ирина-Мария Барэ – Кристина Буча.

Катарина Завацкая в статусе 20-й сеяной в первом круге в двух сетах неожиданно проиграла 189-й ракетке мира из Австралии Джулии Грабер (2:6, 3:6). Украинка при одном брейке проиграла пять геймов на своей подаче и выполнила всего 9 виннерсов против 16 у соперницы.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Стаховский, Цуренко и Калинина вышли во второй раунд квалификации Уимблдона.

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В статье: Катерина Бондаренко Катарина Завацкая Уимблдон-2021
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