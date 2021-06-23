Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уимблдон. Бондаренко вышла в полуфинал квалификации, Завацкая выбыла
Новые победы и новые потери
Екатерина Бондаренко на Уимблдоне стартовала победой над 235-й ракеткой мира Мэнди Минеллой (6:2, 2:6, 6:1). Теннисистка из Крового Рога на пути к полуфиналу квалификации организовала пять брейков, чем компенсировала три неудачных гейма на своей подаче.
За место в финале предварительного турнира Бондаренко поспорит с победительницей матча Ирина-Мария Барэ – Кристина Буча.
Катарина Завацкая в статусе 20-й сеяной в первом круге в двух сетах неожиданно проиграла 189-й ракетке мира из Австралии Джулии Грабер (2:6, 3:6). Украинка при одном брейке проиграла пять геймов на своей подаче и выполнила всего 9 виннерсов против 16 у соперницы.
Ранее UA-Футбол
Популярное сейчас
- Украинских болельщиков с флагом "Крым - это Украина" не пустили на матч против Австрии в Бухаресте
- Гол, за которым пустота: увы, герой финала Евро-2016 не сделал карьеру
- Евро-2020. Расписание матчей и трансляций на 23 июня
- Наоми Осака снялась для журнала Vogue
- Шерон Стоун отдыхает. Итальянская журналистка повторила трюк из Основного инстинкта на ЕВРО. ВИДЕО
- Девушка дня. Яркая подруга голландского крайка, который украл ничью у сборной Украины. ФОТО