Костюк и Козлова сегодня стартуют на Уимблдоне

Марта Костюк дебютирует в основной сетке Уимблдона, а ее первой соперницей станет 17-я сеяная Кики Бертенс. Матч между Костюк и Бертенс пройдет третьим запуском на корте №18. Ориентировочное начало поединка – 16:30 по киевскому времени.

Екатерина Козлова четвертым запуском на корте №12 сыграет с бывшей первой ракеткой мира из Беларуси Викторией Азаренко. Предварительное начало матча – 19:00 по киевскому времени.

Что касается Элины Свитолиной и Леси Цуренко, то обе украинки свои первые матчи на турнире отыграют в среду, 30 июня.