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Костюк и Козлова сегодня стартуют на Уимблдоне

Теннис
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Соперницы очень непростые

Костюк и Козлова сегодня стартуют на Уимблдоне

Новина українською

Марта Костюк дебютирует в основной сетке Уимблдона, а ее первой соперницей станет 17-я сеяная Кики Бертенс. Матч между Костюк и Бертенс пройдет третьим запуском на корте №18. Ориентировочное начало поединка – 16:30 по киевскому времени.

Екатерина Козлова четвертым запуском на корте №12 сыграет с бывшей первой ракеткой мира из Беларуси Викторией Азаренко. Предварительное начало матча – 19:00 по киевскому времени.

Что касается Элины Свитолиной и Леси Цуренко, то обе украинки свои первые матчи на турнире отыграют в среду, 30 июня.

Ранее UA-Футбол представил анонс выступления украинок на Уимблдоне.

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В статье: Марта Костюк Катерина Козлова Уимблдон-2021
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