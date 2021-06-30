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Свитолина, Цуренко и Козлова в среду стартуют на Уимблдоне
День обещает быть насыщенным
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в статусе третьей сеяной в среду матчем против бельгийки Элисон ван Эйтванк откроет игровой день на корте №1. Матч начнется в 15:00 по киевскому времени.
Леся Цуренко в 13:00 по киевскому времени на корте №10 первым запуском сыграет с теннисисткой из Казахстана Юлией Путинцевой.
Катерина Козлова третьим запуском не ранее 15:30 по Киеву на корте №12 встретится с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко. Теннисистки должны были сыграть во вторник, однако из-за дождя в Лондоне матч был перенесен на сегодня.
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