Свитолина, Цуренко и Козлова в среду стартуют на Уимблдоне

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в статусе третьей сеяной в среду матчем против бельгийки Элисон ван Эйтванк откроет игровой день на корте №1. Матч начнется в 15:00 по киевскому времени.

Леся Цуренко в 13:00 по киевскому времени на корте №10 первым запуском сыграет с теннисисткой из Казахстана Юлией Путинцевой.

Катерина Козлова третьим запуском не ранее 15:30 по Киеву на корте №12 встретится с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко. Теннисистки должны были сыграть во вторник, однако из-за дождя в Лондоне матч был перенесен на сегодня.