  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина, Цуренко и Козлова в среду стартуют на Уимблдоне
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина, Цуренко и Козлова в среду стартуют на Уимблдоне

Теннис
(1 голосов)

День обещает быть насыщенным

Свитолина, Цуренко и Козлова в среду стартуют на Уимблдоне

Новина українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в статусе третьей сеяной в среду матчем против бельгийки Элисон ван Эйтванк откроет игровой день на корте №1. Матч начнется в 15:00 по киевскому времени.

Леся Цуренко в 13:00 по киевскому времени на корте №10 первым запуском сыграет с теннисисткой из Казахстана Юлией Путинцевой.

Катерина Козлова третьим запуском не ранее 15:30 по Киеву на корте №12 встретится с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко. Теннисистки должны были сыграть во вторник, однако из-за дождя в Лондоне матч был перенесен на сегодня.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Марта Костюк дебютировала на Уимблдоне победой над экс-четвертой ракеткой мира.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина Леся Цуренко Катерина Козлова Уимблдон-2021
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...