Свитолина сражается за выход в третий круг Уимблдона. Текстовый LIVE

Сегодня украинская теннисистка Элина Свитолина проведёт поединок второго круга на теннисном турнире Уимблдон. Её соперницей будет 44-я ракетка мира Магда Линетт, которая представляет Польшу. UA-Футбол предлагает вам следить за этой игрой на нашем сайте в текстовой трансляции прямо в этой новости ниже. Ориентировочное начало матча в 15:00 по Киеву.

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Свитолина - Линетт: текстовая трансляция матча

15:24 Свитолина - Линетт 1:4

Ещё один убедительный гейм от полячки. Статистика виннеров - 0:11. Элина, ауу!

15:21 Свитолина - Линетт 1:3

Активная игра Линетт приносит ей третий кряду гейм. Не очень приятное начало для нас.

15:17 Свитолина - Линетт 1:2

Без особых хлопот защищает свою подачу поляка и выигрывает второй гейм подряд. Видно недовольство на лице Свитолиной своей игрой.

15:16 Свитолина - Линетт 1:1

Затянулся гейм. Сперва 0:40 было на подаче украинки, но вовремя Элина собралась и сравняла счёт в гейме. Счёт на несколько розыгрышей застыл на "больше-ровно", однако свой четвёртый брейк-поинт Магда реализовала. По одному.

15:10 Свитолина - Линетт 1:0

Нервничает полячка на старте, что нам только на руку! Несколько ошибок от Линетт плюс двойная на брейк-поинте. Свитолина уже впереди с брейком.

15:03 Первой подавать будет Линетт.

14:53 Зверев выиграл свой матч в трёх сетах за час и 47 минут. Теперь ждём выхода на корт Свитолиной и Линетт.

14:38 Как ещё скоротать время до начала поединка? Есть отличный текст нашего автора Ивана Мартынова о перспективах Свитолиной и Костюк на нынешнем Уимблдоне, а также разбором их матчей первого раунда. Рекомендую ознакомиться. Очень информативно.

14:30 Прямо сейчас стартовал поединок второго круга турнира другой украинки: Марты Костюк. За этой игрой вы также можете следить на нашем сайте - нажмите здесь .

14:25 Всем привет и добро пожаловать на текстовую трансляцию второго матча украинки Элины Свитолиной на Уимблдонском турнире в Великобритании! Поединок состоится на корте №2 и начнётся сразу по окончанию встречи Тенниса Сандгрена и Александра Зверева. На данный момент там сейчас начался третий сет. Немец ведёт по партиям 0:2. Поэтому вряд ли матч украинки начнётся позже, чем в 15:00.