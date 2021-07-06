Уимблдон. Надежда Киченок проиграла в 1/8 финала в паре

Надежда Киченок и Ралука Олару в третьем раунде Уимблдона в двух сетах за 1 час и 24 минуты уступили Каролин Долхайд из США и австралийке Сторм Сандерс (6:7, 2:6).

Киченок и Олару при счете 6:5 не смогли подать на первый сет, после чего до конца матча выиграли только два гейма и не заработали ни одного брейк-поинта.

Надежда Киченок продолжает выступления на Уимблдоне – во вторник украинка вторым запуском на корте № 12 проведет матч второго раунда микста против шестых сеяных.