Свитолина и Монфис: Пусть начнется путешествие. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее уже официальный муж, француз Гаэль Монфис вчера, 16 июля отпраздновали свадьбу. Фото с церемонии пара опубликовала на своей совместной официальной странице в Instagram.

"Пусть начнется путешествие"