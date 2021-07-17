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Свитолина и Монфис: Пусть начнется путешествие. Фото
Хорошая пара
Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее уже официальный муж, француз Гаэль Монфис вчера, 16 июля отпраздновали свадьбу. Фото с церемонии пара опубликовала на своей совместной официальной странице в Instagram.
"Пусть начнется путешествие"
Напомним, что ранее в олимпийском городке в Токио
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