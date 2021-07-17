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Свитолина и Монфис: Пусть начнется путешествие. Фото

Теннис
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Хорошая пара

Свитолина и Монфис: Пусть начнется путешествие. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее уже официальный муж, француз Гаэль Монфис вчера, 16 июля отпраздновали свадьбу. Фото с церемонии пара опубликовала на своей совместной официальной странице в Instagram.

"Пусть начнется путешествие"

Свитолина и Монфис: Пусть начнется путешествие. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее в олимпийском городке в Токио был выявлен первый случай заболевания коронавирусом.

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В статье: Элина Свитолина Гаэль Монфис
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