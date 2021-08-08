Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Киченок проиграла Младенович на старте квалификации турнира в Монреале
Без Людмилы дальше
Украинская теннисистка Людмила Киченок проиграла на старте квалификации турнира в Монреале (Канада). В своем стартовом матче на соревнованиях наша соотечественница уступила представительнице Франции Кристине Младенович (WTA №60).
Счет встречи 2-0 (6-4; 7-6) в пользу победительницы встречи, в активе которой 2 подачи на вылет, 6 подряд выигранных очков, 5 из 13 использованных брейков и 9 двойных ошибок. В активе украинки 3 эйса, 8 подряд выигранных очков, 4 из 10 использованных брейков и 7 двойных ошибок.
Для Людмилы Киченок это был первый официальный одиночный матч с августа 2019 года, когда она выступила в квалификации турнира WTA в Нью-Йорке и уступила в первом круге.
Популярное сейчас
- Месси пригласил друзей на прощальный ужин в Барселоне
- Удаление и чудо-гол. Прикарпатье - Металлист 1:4. Видео голов и обзор матча
- Гура о победе над Шахтером: Такой подарок на День рождения я еще не получал
- Джокович: Для меня было истинной честью представлять Сербию на Олимпиаде
- Жена Бондаря балует фанатов соблазнительными образами спустя две недели после свадьбы. ФОТО
- Не сдержал слез. Александр Зинченко стал отцом! ФОТО