Киченок проиграла Младенович на старте квалификации турнира в Монреале

Украинская теннисистка Людмила Киченок проиграла на старте квалификации турнира в Монреале (Канада). В своем стартовом матче на соревнованиях наша соотечественница уступила представительнице Франции Кристине Младенович (WTA №60).

Счет встречи 2-0 (6-4; 7-6) в пользу победительницы встречи, в активе которой 2 подачи на вылет, 6 подряд выигранных очков, 5 из 13 использованных брейков и 9 двойных ошибок. В активе украинки 3 эйса, 8 подряд выигранных очков, 4 из 10 использованных брейков и 7 двойных ошибок.

Для Людмилы Киченок это был первый официальный одиночный матч с августа 2019 года, когда она выступила в квалификации турнира WTA в Нью-Йорке и уступила в первом круге.