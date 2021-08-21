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Барти побеждает Кербер и становится первой финалисткой турнира в Цинциннати
Австралийка поборется за титул
Австралийская теннисистка, первая ракетка мира Эшли Барти вышла в финал турнира в Цинциннати (США). В поединке 1/2 финала она одолела немецкую спортсменку Анджелик Кербер (WTA №22).
Счет встречи 2-0 (6-2; 7-5) в пользу победительницы, в активе которой 12 подач на вылет, 7 подряд выигранных очков, 5 из 8 использованных брейков и 1 двойная ошибка. У ее соперницы 1 эйс, 5 подряд выигранных очков, 2 с 4 использованных брейков и 3 двойные ошибки.
В финальном матче за главный титул турнира Барти сыграет против победительницы пары Плишкова / Тайхман. Поединок состоится сегодня, начало - в 22:00 по киевскому времени.
Напомним, что в понедельник белоруска Соболенко
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