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Барти побеждает Кербер и становится первой финалисткой турнира в Цинциннати

Теннис
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Австралийка поборется за титул

Барти побеждает Кербер и становится первой финалисткой турнира в Цинциннати

UA-Футбол
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Австралийская теннисистка, первая ракетка мира Эшли Барти вышла в финал турнира в Цинциннати (США). В поединке 1/2 финала она одолела немецкую спортсменку Анджелик Кербер (WTA №22).

Счет встречи 2-0 (6-2; 7-5) в пользу победительницы, в активе которой 12 подач на вылет, 7 подряд выигранных очков, 5 из 8 использованных брейков и 1 двойная ошибка. У ее соперницы 1 эйс, 5 подряд выигранных очков, 2 с 4 использованных брейков и 3 двойные ошибки.

В финальном матче за главный титул турнира Барти сыграет против победительницы пары Плишкова / Тайхман. Поединок состоится сегодня, начало - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что в понедельник белоруска Соболенко станет второй ракеткой мира.

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В статье: Анжелик Кербер Эшли Барти
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