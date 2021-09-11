Джокович: Поединок против Зверева - это была большая победа

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал победу в полуфинале US Open над немцем Александром Зверевым (АТР №4).

"Сегодняшний поединок против Зверева - это была большая победа. Я горжусь проведенным боем. Наверное, в какие-то моменты я мог бы сыграть лучше. Опять же, я должен довольствоваться тем, что показал лучший теннис, который я мог, в важнейшем сете - в пятом. С нетерпением жду еще одной битвы в воскресенье. Я буду относиться к этому матчу как к последнему, потому что он, возможно, самый важный в моей карьере. Может и нет, я не знаю. Но в этом году точно. Это будет битва против Медведева, который сейчас в отличной форме.

Я уверен, что он сделает все, чтобы выиграть титул, чтобы взять свой первый Шлем. С другой стороны, я приложу все усилия, чтобы выиграть этот матч. Я сосредотачиваюсь на восстановлении, чтобы заново настроиться на игру в воскресенье. Я не собираюсь тратить время и энергию на то, что может просто отвлечь меня и лишить меня жизненной энергии, которая мне нужна в финале. Я просто пытаюсь зафиксировать то, что, как я знаю, работает для меня. У меня есть свой распорядок дня, у меня есть свои люди. Я изолируюсь. Я собираю всю необходимую энергию для следующего боя. Я визуализирую в своей голове эту картинку, что будет в воскресенье. Я представляю то, как держу трофей. У всех нас есть различные формулы, которые работают для нас в зависимости от того, как мы хотим чувствовать себя на корте, как мы восстанавливаемся.

Сейчас я могу понять, через что проходила Серена Уильямс в 2015 году (американка в том сезоне также боролась за календарный Большой Шлем и проиграла в полуфинале US Open Винчи). Теперь я это понимаю. Очевидно, что, оказавшись в такой ситуации, вы действительно сможете понять, через что проходит игрок. Я понимаю, почему она хотела избежать всех вопросов по этому поводу, потому что, в конце концов, ты должен выйти на площадку и сдать экзамен. Ожидается, что ты всегда будешь побеждать. Для большой легенды, которой она является, она всегда чувствовала на себе это ожидание, отключаясь от самого себя" - сказал он.

Напомним, что финальный матч главного мейджора США состоится завтра, 12 сентября. Ориентировочное время начала поединка - 23:00 по Киеву.