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Медведев: Финал Australian Open меня многому научил

Теннис
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Комментарий финалиста Grand Slam

Медведев: Финал Australian Open меня многому научил

UA-Футбол
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Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев прокомментировал выход в финал US Open и поделился планами на игру против Новака Джоковича (АТР №1). Его слова цитирует официальный сайт соревнований.

"В плане тактики финал Australian Open меня многому научил. Потому что в нем он играл не так, как в предыдущих матчах, и я оказался к этому не готов. А теперь готов. Думаю, в плане тактики нынешний матч будет интереснее.

Еще я всегда выкладываюсь, но в Мельбурне не оставил на корте все сердце. Конечно, я хотел победить, но почему-то не удалось включиться. Сейчас я постараюсь это сделать. При любом счете буду бороться и выкладываться даже сильнее, чем в Мельбурне.

Если мне удастся его победить, то, наверное, я войду в историю как человек, который не пустил его к Большому шлему. Но меня это не волнует. Думаю, это больше влияет на него.

С одной стороны, он точно будет чувствовать давление. С другой, в трудные моменты он всегда играет еще лучше.

Не знаю, допустим, он будет проигрывать 1:2 или 0:2 по сетам и с брейком. Он всегда выкладывается, но, может быть, в другой момент, на другом "шлеме" он бы не стал что-то придумывать. А здесь он точно попытается сделать все, чтобы прийти к цели" - сказал он.

Напомним, что матч Джокович - Медведев состоится завтра, 12 сентября в 23:00 по киевскому времени.

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В статье: Даниил Медведев
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