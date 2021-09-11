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Медведев: Финал Australian Open меня многому научил
Комментарий финалиста Grand Slam
Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев прокомментировал
"В плане тактики финал Australian Open меня многому научил. Потому что в нем он играл не так, как в предыдущих матчах, и я оказался к этому не готов. А теперь готов. Думаю, в плане тактики нынешний матч будет интереснее.
Еще я всегда выкладываюсь, но в Мельбурне не оставил на корте все сердце. Конечно, я хотел победить, но почему-то не удалось включиться. Сейчас я постараюсь это сделать. При любом счете буду бороться и выкладываться даже сильнее, чем в Мельбурне.
Если мне удастся его победить, то, наверное, я войду в историю как человек, который не пустил его к Большому шлему. Но меня это не волнует. Думаю, это больше влияет на него.
С одной стороны, он точно будет чувствовать давление. С другой, в трудные моменты он всегда играет еще лучше.
Не знаю, допустим, он будет проигрывать 1:2 или 0:2 по сетам и с брейком. Он всегда выкладывается, но, может быть, в другой момент, на другом "шлеме" он бы не стал что-то придумывать. А здесь он точно попытается сделать все, чтобы прийти к цели" - сказал он.
Напомним, что матч Джокович - Медведев состоится завтра, 12 сентября в 23:00 по киевскому времени.
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