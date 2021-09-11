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Надаль прошел курс лечения стопы в Барселоне. Фото
Здоровья испанцу
фото - rolandgarros.com
Испанский теннисист, третья ракетка мира Рафаэль Надаль на своей официальной странице в Instagram разместил пост, в котором сообщил своим сторонников о прохождении курса лечения травмы стопы в Барселоне.
"Я ездил в Барселону вместе с командой и медиками, чтобы пройти курс лечения стопы. Теперь меня ждет несколько дней отдыха и еще несколько недель вне корта.
Я уже вернулся домой и начал процесс реабилитации. Спасибо всем за поддержку" - написал он.
Напомним, что ранее Новак Джокович
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