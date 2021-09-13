Даниил Медведев выиграл US Open

Вторая ракетка мира, Даниил Медведев стал победителем мужской сетки теннисного турнира US Open. В решающем матче теннисист обыграл лидера рейтинга, серба Новака Джоковича.

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Встреча завершилась в трёх сетах. В первой партии Медведев сделал брейк в стартовом гейме. Во втором - Джокович отдал свою подачу в пятом гейме. Наконец, в третьем игра Ноле развалилась окончательно: после четырёх геймов счёт был 0:4. В общей сложности поединок длился всего чуть более двух часов.

На пути к финалу Медведев отдал только один сет, проиграв в четвертьфинале партию ван де Зандсхулпу. У остальных соперников Даниил выиграл всухую 3:0.

Для Медведева это первая победа на турнире Большого шлема. Ранее он проиграл два финала: в 2020-м в США в пяти сетах уступил Рафаэлю Надалю, а в 2021-м в Австралии в трёх партиях уступил как раз Новаку Джоковичу.

Даниил Медведев (2) - Новак Джокович (1) 4:6, 4:6, 4:6